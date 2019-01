Loi cantonale sur l’énergie : le débat

Bernoises et Bernois voteront le 10 février sur une modification de leur Loi cantonale sur l’énergie. Cette révision a pour but de renforcer l’efficacité énergétique des bâtiments et de favoriser les énergies renouvelables.

Le nouveau texte doit traduire en mesures précises les intentions de la stratégie énergétique 2050, validée par le peuple suisse. Le Conseil-exécutif et une majorité du Grand Conseil soutiennent le projet. Un projet qui est censé profiter à l’économie et à terme aux propriétaires d’immeubles.

Mais les opposants estiment au contraire que les nouvelles exigences sont trop contraignantes et strictes. Elles nuiraient aux intérêts des propriétaires et feraient grimper les prix des logements.

Deux invitées ont débattu sur le sujet dans notre émission Place publique avec Gabriel de Weck, la députée des Verts au Grand Conseil Moussia de Watteville et la députée UDC au Grand Conseil Anne-Caroline Graber.