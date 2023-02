Votations cantonales : les avis des partis régionaux

Les citoyens bernois sont appelés à se rendre aux urnes dans un peu plus de dix jours. Quatre objets sont soumis au peuple lors des votations cantonales du 12 mars prochain. Il s’agit de deux modifications de la Constitution cantonale : la première vise à renforcer l’autonomie de la Justice et la seconde pour autoriser – sous conditions – le personnel de l’administration cantonale à siéger au Grand Conseil. Deux crédits d’aménagements routiers à Berthoud et Aarwangen figurent également au menu de ces premières votations cantonales de l’année.

Les partis régionaux ont émis leurs recommandations de vote. La rédaction d’RJB vous propose un tour d’horizon.