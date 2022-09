Berne refuse le droit de vote à 16 ans

Il n’y aura pas de droit de vote à 16 ans dans le canton de Berne. Les citoyens ont refusé ce dimanche à 67,2% la modification de la Constitution cantonale qui prévoyait d'accorder aux jeunes d'élire et de voter. En revanche, l'âge d'éligibilité à une fonction politique restait fixé à 18 ans. La participation dans le canton a atteint 52,9%.



Dans le Jura bernois, c’est à Champoz que le « non » le plus fort est enregistré avec 94,1% des voix. Il s’agit également du refus le plus net au niveau du canton. Court (86%) et Corcelles (84,2%) rejettent sèchement le texte. Aucune commune de l’arrondissement administratif ne l’accepte. La participation atteint 51,8%. C'est une grande victoire pour Manfred Bühler, président de l'UDC bernoise.