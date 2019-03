Feu vert pour la phase post-exploitation de Mühleberg

L'inspection fédérale de la sécurité nucléaire (IFSN) a approuvé le concept pour la mise en place de la post-exploitation technique de la centrale nucléaire de Mühleberg (BE). Il s'agit de la phase entre l'arrêt du fonctionnement en puissance en décembre 2019 et la mise hors service en septembre 2020. Durant cette phase de post-exploitation, tous les éléments combustibles seront notamment transférés dans la piscine de stockage et plusieurs systèmes, comme l'alimentation en eau ou les turbines, seront mis hors service, indique vendredi l'IFSN sur son site. Si l'IFSN a approuvé le concept, l'exploitant de la centrale, BKW, devra respecter un certain nombre d'exigences lors de la mise en oeuvre. L'entreprise devra notamment disposer de suffisamment de personnel et s'assurer que les mesures n'aient pas de répercussions sur la population et l'environnement. /ats-amo