La centrale de Mühleberg à l’arrêt dans 111 jours

Le 20 décembre 2019 à 12h30, la centrale de Mühleberg située aux portes de Berne mettra fin à ses activités. Mais c'est alors que commencera réellement le gros des travaux. C'est la première fois qu'une centrale est démantelée en Suisse et ce processus doit durer environ 15 ans.

Ce sont principalement les collaborateurs de BKW qui œuvreront à l'extinction de cette centrale nucléaire active depuis 47 ans. Ils disposent de connaissances techniques étendues pour mener à bien cette mission, indique BKW dans un communiqué vendredi. C'est la garantie d'être à l'abri des mauvaises surprises, ajoute sa directrice Suzanne Thoma, dans une vidéo diffusée sur le site Internet de l'entreprise.





Expérience internationale

Le groupe s'est attaché tôt les services de techniciens spécialisés dans les opérations de démantèlement et disposant d'une expérience internationale en la matière, précise le communiqué. Afin de s'assurer que les prestations requises seront accomplies à temps, BKW a d’ores et déjà attribué les mandats.

Les entreprises Hebetec Engineering, d'Hindelbank (BE), et la firme allemande Uniper Anlagenservice GmbH, de Gelsenkirchen, auront la charge de démonter les principaux composants, notamment les deux turbines, ainsi que les deux générateurs. Ces deux acteurs interviendront déjà rapidement après l'extinction de la centrale.

BKW table sur un coût total de 927 millions de francs pour la désaffection, tandis que l'élimination des déchets coûtera 1,43 milliard de francs supplémentaires./ ats