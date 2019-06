Bienne : le Conseil de ville favorable à la voie express pour vélo

Le Conseil de ville de Bienne souhaite améliorer les conditions des cyclistes. Les élus ont accepté jeudi par 28 voix contre 26 une motion sur les voies cyclables. Le texte rédigé par le vert libéral Denis Briechle demandait à l’exécutif de planifier des voies express pour vélo en ville et d’ancrer au niveau des bases légales des standards en la matière.

Ce type de piste relie des destinations sur de grandes distances presque sans interruption. Les utilisateurs peuvent ainsi se dépasser et rouler côte à côte.

Bien qu’il partage la vision de la mobilité douce, le Conseil municipal a proposé sans succès de transformer la motion en postulat et de la considérer comme étant réalisé. Denis Briechele a refusé, allant jusqu’au vote. L’hémicycle lui a donné raison :