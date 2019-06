La Ville de Bienne continuera de proposer un CDD à ses apprentis

La Ville de Bienne continuera d'embaucher temporairement les apprentis qui ne trouvent pas d’emplois à l’issue de leur formation au sein de l'administration. La mesure existe déjà depuis 10 ans mais a été renouvelée pour les années futures par le Conseil municipal. Les apprentis qui ne trouvent pas de débouché à la mi-juillet se verront ainsi proposer un contrat à durée déterminée de trois mois, à condition de répondre aux exigences requises en matière de prestations et comportement. « La Ville de Bienne permet aux apprenties et apprentis d’assurer une transition vers leur prochain emploi et évite qu’elles ou ils ne se retrouvent au chômage à l’issue de leur apprentissage », précise la municipalité dans un communiqué. Chaque année, ce sont en moyenne 35 apprentis qui sont formés dans une dizaine de métiers au sein de l’administration biennoise. /jpi