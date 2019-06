Ensemble-Prévôtois : les raisons du boycott

Ensemble-Prévôtois veut faire entendre sa voix. Le groupe antiséparatiste du Conseil de ville a convoqué la presse mardi matin pour expliquer pourquoi il a boycotté la séance du législatif lundi soir. Selon le PLR Patrick Roethlisberger, il est devenu difficile de s’exprimer au sein du conseil à majorité autonomiste, et il serait même impossible de se faire entendre. Le groupe estime qu’il n’est plus possible de débattre et qu’il ne peut plus remplir la mission pour laquelle il a été élu, à savoir défendre la population prévôtoise et servir les intérêts de la ville. Ensemble-Prévôtois voulait aussi montrer son désaccord avec la politique menée actuellement à Moutier, jugée trop unilatérale. Les explications de Morena Pozner, élue PSJB et membre d’Ensemble-Prévôtois :