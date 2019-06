Les comptes 2018 passent la rampe du Conseil de ville de Bienne

Les comptes 2018 ont été plébiscités par le Conseil de ville de Bienne. Le résultat du compte général boucle sur un léger déficit de 541'000 francs. Sur un budget de 380 millions, cela représente une différence de 0.1 %. Pour cette raison, les comptpes sont jugés équilibrés par les autorités.

La situation financière de la Ville est considérée comme étant satisfaisante par de nombreux élus. Ils ont notamment salué la maîtrise du budget et les efforts consentis en matière d’assainissement des finances. Ces derniers ont permis d’économiser 8 millions de francs. L’évolution des recettes fiscales au cours des dernières années a été plus positive que prévue, en particulier pour les personnes physiques. En revanche, plusieurs élus ont souligné les faibles revenus fiscaux des entreprises et la baisse des investissements. Seuls 26 millions ont été investis alors que le budget prévoyait 40 millions de dépenses. De nombreux projets prévus sont actuellement bloqués par des oppositions et seront reportés à l'année prochaine.



Nouveau véhicule pour les pompiers



L’hémicycle a aussi approuvé à une très large majorité un crédit de 830'000 francs pour l’achat d’un nouveau fourgon tonne pompe. Celui dont disposent les pompiers actuellement date de 1998 et est arrivé en fin de vie. Par ailleurs, le Conseil de ville enregistre un nouveau départ. Muriel Günther des jeunes socialistes a mis un terme à sa fonction pour des raisons professionnelles. Elle occupera le poste de secrétaire centrale au sein de son parti. Son fauteuil sera occupé par Jarno Bigler à la rentrée. /anl