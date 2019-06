Moutier se défend d'envenimer la situation

Le Conseil municipal de Moutier se défend d’avoir « jeté de l’huile sur le feu » dans le cadre des festivités du 40e anniversaire de la République et Canton du Jura. Dans une prise de position diffusée ce jeudi, l’exécutif prévôtois conteste les affirmations du gouvernement bernois et réitère son appel au calme. Mercredi, dans un communiqué, le Conseil-exécutif accusait les autorités de Moutier d’envenimer la situation et les sommait de jouer l’apaisement.



Le Conseil municipal affirme, pour sa part, avoir toujours œuvré « à pacifier le processus de transfert » dans le respect des citoyennes et citoyens favorables au maintien de Moutier dans le Canton de Berne. Enfin, les autorités prévôtoises rappellent que le conseiller d’État Pierre-Alain Schnegg a pu s’exprimer sans heurt à Moutier au mois de mars dernier, lors d’une manifestation anti-séparatiste. /comm-gwe