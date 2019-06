Un règlement pour l’utilisation intermédiaire des espaces vacants

Le règlement entrera en vigueur le1er janvier 2020. Les propriétaires qui refuseraient d’annoncer des biens vacants pourraient se voir infliger une amende allant jusqu’à 5'000 francs. La droite a essayé en vain de réduire le montant de l’amende et de supprimer cet article à travers un amendement. Certains craignent l’instauration d’un climat de délation. Erich Fehr se veut toutefois rassurant et indique qu’il ne s’agit pas de jouer l’état policier.





Développement urbain







Plus tôt dans la soirée, les élus ont dit oui à la modification partielle de la réglementation fondamentale en matière de construction dans le secteur «Mâche-Centre » et « rue du Breuil ». Ces deux objets seront encore soumis en votation en octobre. Ils doivent permettre le développement de lotissements et l’aménagement d’espaces publics.







Athlétisme



Le législatif a par ailleurs accepté à l’unanimité de débloquer un crédit de 3,8 millions de francs. Cette somme sera consacrée à la construction d’un nouveau centre d’athlétisme. La nouvelle infrastructure doit remplacer le terrain de sport du chemin du Long-Champ 1 et celui de la Champagne. Si tout se passe comme prévu, les travaux devraient commencer cet automne et durer jusqu’au printemps 2020. /anl