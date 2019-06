Absence d'« Ensemble-Prévôtois » : dénonciation bel et bien déposée

L’absence des quatorze élus antiséparatistes du groupe Ensemble-Prévôtois lundi soir au Conseil de ville de Moutier ne restera pas sans suite. Selon nos informations, une dénonciation en matière communale a bien été envoyée à la Préfecture du Jura bernois. La plainte a été signée par quatre citoyens prévôtois. Datée de ce jeudi, elle rappelle que les conseillers de ville d’Ensemble-Prévôtois, qui n'ont donc pas siégé lors de la dernière séance, « ne se sont pas excusés en bonne et due forme, c’est-à-dire personnellement et avec un motif valable ». Les plaignants font référence à différents articles du Règlement d’organisation de la commune municipale de Moutier et du Règlement du Conseil de ville. Ils écrivent au sujet des élus antiséparatistes que « leur comportement porte atteinte au respect dû aux institutions et au corps électoral qui a élu des représentants pour remplir un mandat avec conscience et diligence ».

La Préfecture du Jura bernois faisant autorité pour un tel cas, les quatre citoyens auteurs de la dénonciation lui demandent d’ouvrir une procédure disciplinaire à l’encontre des personnes concernées. /rch