Bonne santé financière pour les communes en 2017

Les finances des 351 communes bernoises se sont améliorées en 2017 par rapport à l’année précédente. Les statistiques cantonales révèlent par exemple qu’aucune d’entre elles n’a présenté de découvert à son bilan, une première depuis le début des relevés en 1994. On notera à ce sujet que les communes du Jura bernois et de Haute-Argovie présentent les excédents les plus marqués.

Parmi d’autres indicateurs en hausse, on trouve l’excédent de revenu des comptes annuels, les revenus fiscaux ou encore les réserves de politique financière. Le degré d’autofinancement est lui aussi légèrement en hausse mais il n’atteint pas le niveau idéal, toujours selon les autorités cantonales.

Au chapitre des dépenses, les statistiques montrent que la sécurité sociale pèse le plus lourd et la charge financière n’a que peu diminué.

Enfin, le rapport précise que neuf communes sur dix ont eu droit à des prestations de la péréquation financière. /comm-gwe