Comptes 2019 : une joie éphémère

Un oui unanime pour les comptes 2019. Le Grand Conseil a approuvé jeudi matin le rapport présenté par le Conseil-exécutif. Les comptes ont bouclé l’an dernier sur un excédent de revenus de 265 millions de francs. Le résultat est réjouissant et illustre des améliorations au niveau des dépenses et des revenus, avec notamment des rentrées fiscales plus importantes que prévues. Mais la fête sera sans doute de courte durée, a averti la Directrice des finances Beatrice Simon. La crise du coronavirus est passée par là et elle va peser sur les comptes de l’année 2020. Il s’agit de s’y préparer selon la conseillère d'Etat. Les charges vont augmenter. Quant aux revenus, la fiscalité réservera assurément de moins bonnes surprises. Beatrice Simon l’a assuré : le canton de Berne doit adopter sans attendre une politique financière à plus court terme vu la situation. Il faudra se concentrer sur l’année en cours et adapter le plan financier en conséquence. Ces détails seront discutés lors de la session de novembre, session dédiée au budget cantonal, mais le message est déjà clair : la politique financière menée par le Conseil-exécutif sera fondamentalement différente dans les mois voire les années à venir. /oza