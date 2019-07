La vision du nouveau président du Forum du bilinguisme

C’est un travail de longue haleine. Le combat pour le bilinguisme s’annonce perpétuel à Bienne. Le chemin est parsemé d’embûches, mais des obstacles sont parfois vaincus. Dernier, exemple en date, la signalisation bilingue sur la branche est de l’A5 après deux ans de pourparlers. Ce travail prend de plus en plus d’ampleur au vu du nombre croissant de francophones dans la cité seelandaise. Ils représentent actuellement 42% de la population. En juin dernier, René Graf a été nommé à la présidence du Forum du bilinguisme. Cet habitant d’Orpond succède à Denis Grisel, après douze ans. Le directeur du département architecture, bois et génie civil de la Haute école spécialisée bernoise, est parfaitement bilingue. Il est issu d’une famille alémanique, mais a grandi dans le canton de Vaud. Il nous livre sa vision du bilinguisme :