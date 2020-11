Le gouvernement bernois veut renforcer la position du Jura bernois et des francophones dans le canton. Son projet de révision de la loi sur le statut particulier fixe des garanties de services publics en français et renforce le soutien à la culture, au sport et aux autres activités associatives du Jura bernois. Le projet de loi accorde une plus large autonomie au Conseil du Jura bernois (CJB). Ce dernier pourra répartir les revenus du Fonds de loterie en fonction des besoins, par exemple en soutenant davantage la culture. Cette plus grande souplesse s'ajoute à d'autres compétences déjà étendues au fil des années pour le CJB dans le domaine culturel, a souligné lundi le Conseil-exécutif dans un communiqué. Le vice-chancelier d'Etat, David Gaffino :