Plus de trente projets bilingues soutenus par la manne fédérale

Le bilinguisme bernois peut compter sur le soutien de la Confédération. Comme chaque année, le canton de Berne a reçu une enveloppe de 250'000 francs en vertu de la loi fédérale sur les langues. Cette somme a été répartie pour valoriser le bilinguisme essentiellement à Bienne et Berne, mais des initiatives à la Neuveville (traduction d’examens de l’école de commerce) ou Lyss (programme d’échanges et créations de supports de cours bilingues) reçoivent également une subvention. Au total, 32 projets ont été soutenus au sein du canton de Berne, indique mardi le Chancellerie d’État via un communiqué commun avec le Conseil du Jura bernois et le Conseil des Affaires francophones. Ces deux entités, épaulées également par le Forum du bilinguisme, ont participé au processus d’octroi des subventions.

Plus de 70 % de la manne fédérale sont dévolus à la culture et à la formation avec un soutien accru pour les filières bilingues par exemple. Dans le détail, le Théâtre Orchestre Bienne Soleure, le Festival du Film français d’Helvétie, les Journées photographiques ou encore Nebia bénéficient d’une subvention en faveur du bilinguisme.

Une impulsion dans le domaine médical

Le secteur hospitalier se voit offrir un soutien de 67'000 francs. Cette somme est répartie entre le Réseau de l’Arc dans le Jura bernois, le Centre Hospitalier Bienne et l’Hôpital de l’Île à Berne, explique Ana Gonzalez, cheffe du projet bilinguisme au sein de la Chancellerie d’État du canton de Berne. « Cela soutient les cours pour le personnel de la santé mais aussi des traductions sur les sites internet ».