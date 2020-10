Mesures à prendre pour assurer la représentation francophone

Les bernois francophones ne sont pas représentés au Conseil national. Dans le canton, il y a un peu plus de 100'000 habitants qui parlent français et ils devraient être représentés avec au moins deux sièges à la chambre basse. Hors actuellement, il n’y a aucun élu francophone en place. BERNbilingue tire la sonnette d’alarme et a mandaté le journaliste et politologue Dr. Rudolf Burger pour analyser la situation.

L’étude, présentée à la presse ce mardi, révèle que cette non-représentation n’est pas le fruit du hasard, selon Alexandre Schmidt, président de BERNbilingue :