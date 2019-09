Des cochons s'affrontent à Chaindon

Radio, Speedy, Rösti, ou encore Le Banquier : qui est le cochon le plus rapide de Chaindon ? Six porcelets se sont affrontés dimanche lors de la traditionnelle foire agricole à Reconvilier. Il s’agit d’une nouvelle activité qui était proposée cette année.

Le principe est simple : les spectateurs peuvent acheter des tickets au prix de 2 francs avant la course pour parier sur un des animaux. Ils se voient ensuite reverser les gains de la course si leur cochon s’impose. Pour gagner, il ne faut pas uniquement que le porcelet termine la course en tête, mais qu’il s’attaque à la nourriture en fin de parcours. Reportage :