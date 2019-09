Le canton soutient le nouveau centre d’athlétisme de Bienne

Bienne peut compter sur le soutien financier du canton pour son nouveau centre d’athlétisme. Ce projet a pour but de remplacer le terrain actuel situé à la rue du Long-Champ 1. Le Conseil-exécutif puise dans le Fonds de loterie et dans le Fonds du sport. Il va octroyer 455'000 francs à la future installation biennoise.

Le gouvernement bernois attribue aussi 217’000 francs pour la rénovation de la façade et du toit d’un immeuble à vocation d’habitation et commerciale au Quai du Haut 2. Une enveloppe de 17’400 francs ira à la Paroisse catholique romaine du Vallon de St-Imier pour le réaménagement et la restauration de l’intérieur de l’église catholique Saint-Nicolas à Corgémont. Quant à Tornos SA, elle recevra 38’300 francs pour la restauration des façades et de la toiture de l’usine Junker à Moutier.

Au total, le montant prélevé dans les deux fonds s’élève à 3,3 millions de francs. /comm-amo