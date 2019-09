La fondation l’Étrive peut s’agrandir

Le Conseil de ville de Bienne n’a pas dû choisir entre les handicapés ou les enfants. Selon l’ordre du jour, les élus devaient se prononcer sur un crédit de 2,8 millions de francs pour l’achat d’un bâtiment appartenant à Victorinox au chemin des Grillons 4. Le Conseil municipal aurait souhaité l’acquérir afin d’y ouvrir une école.

Or, la fondation l’Étrive - un atelier protégé qui offre des places de travail à une quarantaine de personnes avec handicap psychique -s’était montrée intéressée en premier et avait même déjà conclu un contrat de vente avec Victorinox.

Jeudi, l’exécutif voulait faire valoir son droit de préemption sur le terrain octroyé en droit de superficie, mais l’hémicycle en a décidé autrement. L’affaire ayant été rajoutée in extremis à l’ordre du jour, elle devait obtenir l’accord d’au moins deux tiers des élus pour être discutée, selon le règlement. Par 35 voix contre 20, ils ont refusé d’entrer en matière. Le bâtiment sera par conséquent vendu à l’Étrive. De quoi réjouir la directrice de la fondation, Simone Jaisli, venue assister aux débats avec plusieurs collaborateurs :