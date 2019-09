Une classe d'enseignement à distance au Ceff dès la rentrée prochaine

Les élèves dans une classe, l’enseignant face à eux sur un écran. Une classe d’enseignement à distance ouvrira à la rentrée prochaine au Centre de formation professionnelle Berne francophone (Ceff). Le Ceff veut conserver un service de proximité à Moutier, malgré le rapatriement de deux filières sur son site principal de St-Imier l’an dernier.





Conserver l'attrait des apprentissages techniques

Veiller à ne pas décourager les jeunes d’entreprendre une formation technique dans la région. C’est l’objectif affiché par Cédric Bassin, directeur général du Ceff. Le rapatriement des filières de polymécaniciens et dessinateurs-constructeurs industriels de Moutier à St-Imier est intervenu l’an dernier faute d’effectif suffisant. Cette décision a entraîné une augmentation des déplacements et peut péjorer l’attrait des apprentissages techniques dans la région.





Du télé-enseignement à Moutier et St-Imier

L’enseignement à distance, mené en partenariat avec le Centre d'apprentissage de l'Arc jurassien et l'entreprise Tornos, doit faciliter le recrutement pour les entreprises, selon le directeur du Ceff. Une classe de télé-enseignement sera disponible à St-Imier et une autre à Moutier. L’enseignant sera physiquement présent dans l’une d’elle et dispensera un cours par écrans interposés. /mmi