Page de vie : Alain Auderset

Sa première BD a été vendue à plus de 84'000 exemplaires, son dessin animé de Willy Grunch visionné plus de 67 millions de fois sur la toile. Le talent de l'artiste imérien Alain Auderset n'est plus à prouver après 25 ans de carrière. À l'aube de son 51ème anniversaire, il se replonge dans ses souvenirs pour nous partager le chapitre de sa vie ou il a découvert sa foi et a décidé de faire de la bande-dessinée son métier :