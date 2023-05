Page de vie : Sabrina Anastasia

Après plusieurs années d'engagement pour la petite enfance, que ce soit en classe, en crèche ou même à l'école à journée continue, Sabrina Anastasia a décidé de se focaliser davantage sur l'émotionnel. Elle a eu une révélation en participant elle-même à une formation continue sur la confiance, dans le cadre de sa formation d'enseignante. Germe alors cette idée un peu folle : se déplacer dans la région et proposer des ateliers pour renforcer la confiance des élèves, le tout dans un espace mobile et réconfortant. Pour cela, elle décide d’acquérir un véhicule et de le transformer en une petite bulle mobile. « On a enlevé les sièges, mis un sol, des bancs, une table et des coussins... et essayé de faire que ce soit joli » décrit-elle humblement.