Page de vie : Sabrina Paladino

La Biennoise Sabrina Paladino a décidé d’explorer une thématique aussi taboue que mystérieuse pour son 2ème ouvrage. Elle se dévoile ce lundi dans notre chronique Page de vie pour nous parler de son livre « Les Nuits Jaunes », sorti de presse il y a tout juste un mois. La concrétisation de plus de 3 ans de recherches et de création pour la jeune écrivaine, qui a grandi à Courtelary. Elle explique qu'elle a choisi de focaliser son travail sur la prostitution parce que cet univers qui parlait des femmes l'a toujours fascinée. « J'avais envie de toucher un tabou et de faire une écriture plus engagée », relève-t-elle.