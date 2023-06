Page de vie : Vreni Mathez

Vreni Mathez de Cormoret pratique sa discipline phare au sein de la société de tir au pistolet la Vignerole à Sonceboz. Elle se dévoile ce lundi dans notre chronique Page de vie. Elle a été cheffe de tir et membre du comité durant plus de 20 ans et vient juste de rendre son tablier. Une casquette en moins mais cette maman de deux garçons ne compte pas pour autant ranger son arme. Pourtant, rien ne laissait présager qu’elle allait devenir une tireuse émérite, mais l’amour fait des étincelles. « J'ai rencontré mon mari grâce au tir » explique-t-elle en souriant. « Sans lui, je ne serai jamais partie dans cette discipline ».