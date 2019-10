Le Ceff-LAB est né

Le Ceff à Moutier aura son FabLab. Le Centre de formation professionnelle Berne francophone a inauguré mercredi le Ceff-LAB, un espace destiné à la conception, la réparation ou à l’optimisation d’objets. Cet atelier met ainsi à disposition des professionnels et particuliers des ressources techniques, technologiques et humaines à un coût accessible. « L’idée est de créer une communauté de partage et d’innovation », selon Alain Stegmann, directeur du domaine « artisanat » au Ceff et co-responsable du projet.