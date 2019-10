Le Conseil-exécutif ouvre son porte-monnaie

Le Conseil-exécutif veut développer l’offre touristique dans le Jura bernois. Il annonce jeudi allouer 3,6 millions de francs à la prospection du marché dans les régions à faible tourisme de séjour pour la période 2020 à 2023. Il précise que ce crédit concerne en premier lieu le Jura bernois et le Mittelland (sans la ville de Berne). Ces contributions permettront de soutenir financièrement les organismes Jura Trois-Lacs, Jura bernois Tourisme et Bern Welcome.

Le gouvernement bernois a également approuvé 2,5 millions de francs de subventions d’exploitation par an à BE! Tourismus AG, l’instance faîtière du secteur dans le canton de Berne.





Médecine, éducation et coopération internationale

Dans le même temps, le Conseil-exécutif a approuvé les dépenses 2020-2029 pour la tenue du registre cantonal des tumeurs. Le plafond se situe à 1,45 million de francs pour 2020 et à 1,65 million de francs pour les années 2022 à 2026. Il passera à 1,7 million de francs de 2027 à 2029.

Au chapitre scolarité, les autorités bernoises verseront 3,2 millions de francs pour des élèves bernois fréquentant des établissements publics de la scolarité obligatoire dans d’autres cantons et des élèves bernois surdoués fréquentant des écoles privées dans le canton.

Le Conseil-exécutif s'est aussi mis d'accord pour des contributions annuelles de 158 000 francs en faveur de Switzerland Global Enterprise pour les années 2020 à 2023. L’association se charge de promouvoir l’économie de la Suisse à l’étranger sur mandat de la Confédération et des cantons.



Enfin, le gouvernement a décidé de prélever 100'000 francs du Fonds de loterie. Ce montant est destiné à l’aide d’urgence de la Croix-Rouge en Syrie. /comm-amo