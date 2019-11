La HE-Arc a fêté ses 15 ans en grande pompe

« Quand on n’avance plus, on risque de reculer »

Le présent et l’avenir de la haute école ont également été au centre des discussions. La parole a ainsi été donnée aux membres actuels du Comité stratégique de la HE-Arc, à savoir le ministre jurassien Martial Courtet ainsi que les conseillères d’Etat bernoise et neuchâteloise Christine Häsler et Monika Maire-Hefti. Le premier nommé a notamment relevé l’importance de continuer à développer les filières offertes par la HE-Arc, sous peine de « reculer ». « C’est comme dans un mariage, il est nécessaire de renouveler ses vœux de temps en temps », a ajouté sous le signe de l'humour sa confrère neuchâteloise Monika Maire-Hefti.







« Des choses intenses se sont passées pendant ces 15 ans »

La directrice générale de la Haute école Arc était émue à l'issue de la cérémonie. Brigitte Bachelard a été à la tête de l’institution depuis ses débuts. Elle s’est ainsi réjouie du chemin parcouru depuis 15 ans, tout en espérant « que ce n’est qu’un palier ». « Je ne me suis jamais ennuyée », nous a-t-elle assuré. « J’ai eu la chance d’avoir autour de moi de gens qui ont cru en cette aventure, et on constate aujourd’hui que ça a servi… », s’est félicitée Brigitte Bachelard.