Bienne : nombre d’apprentis francophones à la hausse

Il y a davantage d’apprentis qui parlent français à Bienne. Le Conseil des affaires francophones de Bienne (CAF) tire un bilan positif de son programme mis sur pied il y a cinq ans. En 2014, l’institution a constaté que la répartition linguistique des apprentis dans la cité seelandaise était très inégale, les germanophones représentant 75% d’entre eux. Désormais, cette part a baissé à 67%, laissant davantage de place pour les francophones.

La situation reste toutefois très contrastée en fonction des secteurs d’activité et des entreprises : « le commerce de détail ou la santé restent des domaines encore très largement dominés par les germanophones » précise à ce titre Florent Cosandey, responsable pour la formation professionnelle dans a partie francophone du canton de Berne. Il explique qu’il s’agit surtout de « traditions » dans ces secteurs, au même titre que l’horlogerie dont les postes sont surtout occupés par les francophones. Cette situation entraîne un cercle vicieux : « lorsqu’il n’y a pas d’apprentis francophones, il n’y aura pas non plus à l’avenir de formateurs francophones » détaille encore Florent Cosandey.