La ville de Bienne accorde son soutien à Paradice

Le Conseil municipal de Bienne donne son appui à un atout pour la ville. Il a décidé lors de sa séance de mercredi d’octroyer un crédit supplémentaire de 40'000 francs à la patinoire mobile installée sur l’Esplanade. La saison de Paradice a été lancée vendredi passé. L’exécutif souligne dans son communiqué que: « Les expériences acquises lors de la dernière édition ont montré que la patinoire a été très bien accueillie par une large couche de la population et que cette installation mobile, par sa grande offre, est devenue un lieu de sortie privilégié des jeunes et des moins jeunes ». Il ajoute que la couverture médiatique notable au niveau national a mis positivement en lumière la ville de Bienne.



Le Conseil municipal a également accordé deux crédits d’un montant total de 263'530 francs pour remplacer et réparer des moyens informatiques et audiovisuels dans les écoles. Cela permettra de compenser les pannes du matériel existant pour l’année scolaire 2019/2020 et de garantir l’enseignement jusqu’à la mise en œuvre échelonnée du projet d’informatique scolaire DiAna dès l’été 2020. /comm-emu