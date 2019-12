La masse salariale du personnel cantonal augmentera de 0,9%

Le Conseil-exécutif a arrêté les mesures salariales pour l’an prochain. En se fondant sur le budget 2020 adopté par le Grand Conseil, une augmentation de 0,9% de la masse salariale est prévue. Si l’on y ajoute les gains de rotation dégagés lorsque des collaborateurs plus âgés quittent l’administration et sont remplacés par des plus jeunes, les moyens alloués à la progression individuelle des traitements représentent 1,7% de la masse salariale. Une partie, soit 0,2%, sera quant à elle affectée à la compensation du renchérissement pour l’ensemble du personnel cantonal et du corps enseignant. Le solde de 1,5% sera alloué au personnel cantonal au 1er janvier 2020 et au corps enseignant au 1er août 2020 au titre de la progression individuelle des traitements. /comm-jrg