Michael Gysi à la tête de l’Office de l’agriculture et de la nature

Michael Gysi prend la tête de l’Office de l’agriculture et de la nature du canton de Berne. Le Conseil-exécutif a communiqué son choix jeudi. Son entrée en fonction sera effective au 1er juin 2020. Michael Gysi, 51 ans, est diplômé en sciences naturelles de l’EPFZ. Il est actuellement CEO de la Fondation Careum. De 2006 à 2012, l’habitant de Bienne a dirigé les stations de recherches Agroscope de Liebefeld et Posieux ainsi que le Haras national. L’homme marié et père de trois enfants avait ensuite pris la tête d’Agroscope de 2013 à 2018. /comm-jrg