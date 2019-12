Un duo provisoire à la tête du Parti socialiste autonome

Le Parti socialiste autonome opère un changement à sa direction. Maurane Riesen et Pierre Coullery ont été élus par les membres pour former une coprésidence intérimaire. Le duo succède ainsi à Valentin Zuber, qui était à la tête du PSA depuis avril 2015. Le Prévôtois a démissionné de cette fonction pour se consacrer à son mandat de Conseiller municipal et à son rôle de président de la Délégation aux Affaires jurassiennes. Le parti note que cette coprésidence est temporaire « en vue de poser les jalons pour la suite ». Les deux élus devront « préparer l’avenir en trouvant notamment la personne idéale pour diriger le PSA après le scrutin de Moutier ».

Âgée de 28 ans, Maurane Riesen est députée au Grand Conseil bernois et membre du Conseil du Jura bernois. Docteure en Sciences biomédicales, elle est aujourd’hui collaboratrice scientifique à l’Office fédéral de l’environnement. Âgé de 45 ans, Pierre Coullery est pour sa part conseiller de ville à Moutier. Ce juriste est également coprésident d’ESPAS, le service de soins à domicile en Prévôté. /rch-comm