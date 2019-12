L'administration cantonale se réorganise

2020 rime avec renouveau pour l’administration cantonale bernoise. Dès le 1er janvier, six des sept directions seront rebaptisées. Seule la direction des finances ne changera pas d’appellation. Les tâches seront également réparties différemment et trois offices changeront de direction. La plus grande modification concerne la Direction de l’économie qui sera renforcée par les domaines de l’énergie et de l’environnement. Le Grand Conseil avait débloqué près de 5,4 millions de francs pour la mise en place de cette réforme de l’administration bernoise, la première depuis plus de 20 ans. Ces changements doivent permettre aux structures administratives de se montrer plus efficientes.

Sur les 12'000 collaborateurs du canton, environ 300 sont concernés par ces remaniements. Une cinquantaine de personnes changeront de lieu de travail tout en restant toujours basés dans la ville de Berne. /nme