Des subventions augmentées et un crédit

Les subventions annuelles versées aux secrétariats des régions d’aménagement du territoire devraient être légèrement augmentées. Le Conseil-exécutif a approuvé une modification de l’ordonnance sur le financement de l’aménagement en ce sens. Le plafond de la subvention passera à 50’000 francs annuellement et par région. Jusqu’ici, cette somme variait entre 5’000 et 20’000 francs. L’augmentation se justifie « parce que le travail d’information, de conseil, de coordination et de conciliation est devenu plus exigeant », indique le gouvernement dans un communiqué publié jeudi.

Par ailleurs, le Conseil-exécutif a également fait savoir qu’il a avalisé des contributions annuelles maximales de 180’000 francs par an en faveur de la Croix-Rouge suisse. Cette somme devra servir aux conseils relatifs au retour de personnes dans leur pays d’origine. /comm-jrg