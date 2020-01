Deux classes d’école enfantine à l’EMS Cristal à Bienne

La Ville de Bienne recherche urgemment des locaux pour créer des classes d’école enfantine. Selon les données fournies par le Contrôle des habitants, 110 enfants supplémentaires vont commencer leur cursus scolaire en août 2020. Une situation qui nécessitera certainement l’ouverture de six nouvelles classes, trois francophones et trois germanophones. Le Conseil municipal prévoit d’en installer deux au rez-de-chaussée de l’EMS Cristal. Les quatre autres classes pourraient voir le jour dans les quartiers de la Champagne et de Madretsch a précisé à RJB Reto Meyer, responsable du Département Écoles & Sport de la Ville de Bienne.

Deux classes pour le Champ-du-Moulin

Le Conseil municipal biennois propose d’installer deux classes au rez-de-chaussée de la maison-tour de l’EMS Cristal dans le quartier du Champ-du-Moulin. L’exécutif estime dans un communiqué jeudi que « la proximité spatiale de l’école enfantine, des logements pour personnes âgées, de l’EMS et du restaurant Cristal doit permettre d’encourager des projets intergénérationnels ».

Une proposition qui a déjà obtenu l’aval du Conseil de Fondation de logements pour personnes âgées. Il a tout de même fallu le convaincre a indiqué Daniel Stäheli à RJB.