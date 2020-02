1’300 signatures contre le projet éolien des Quatre Bornes

Le patrimoine naturel et paysager du Chasseral est en péril. C’est en résumé, la position des opposants au projet éolien des Quatre Bornes. L’association « Sauvez l’Echelette » a indiqué jeudi soir dans un communiqué avoir déposé une pétition munie de 1'300 signatures aux communes concernées (Sonvilier et St-Imier et Val-de-Ruz). Le texte demande une conception cohérente de valorisation et de préservation de la région des Bugnenets-Savagnières, au cœur du Parc Chasseral.

Pour l’association, le non-respect des critères paysagers, nécessaires au renouvellement du label du Parc, pourrait remettre en cause sa reconnaissance par les autorités fédérales et par là son financement. /comm-rgi