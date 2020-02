Conseil de ville biennois : les étrangers au cœur des débats

Les droits des étrangers et migrants ont occupé le Conseil de Ville de Bienne jeudi soir. Les élus on traité pas moins de six interventions déposées dans le domaine. Un postulat interpartis a notamment demandé que la Ville de Bienne octroie plus rapidement les autorisations de séjours. Il était question d'un délai de 30 jours au plus tard après l'échéance de l'ancienne autorisation, de quoi éviter bien des désagréments selon l'élue de Passerelle, Ruth Tennenbaum, porteuse du texte :