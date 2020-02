Les filières bilingues ont le vent en poupe !

Depuis 2010, la Filière Bilingue à l’école obligatoire existe en ville de Bienne. Souhaitée par de nombreuses familles installées à Bienne, cette filière permet aux enfants francophones, germanophones et allophones – c’est-à-dire qui ne parlent pas une des deux langues parlées dans le canton – de suivre une scolarité obligatoire 100% bilingue.

Ce modèle s’est exporté en ville de Berne depuis l’année passée. Mais différentes questions subsistent à ce sujet. Pour y répondre, La Matinale s’est entretenue avec Virginie Borel, directrice du Forum du Bilinguisme. On lui a demandé si cet engouement pour le bilinguisme est une mode passagère ? Ou si c’est une nécessité et on s’en rend enfin compte ? On écoute sa réponse :