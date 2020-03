Une récolte de fonds à Bienne pour sauver le Carnaval

Le Carnaval de Bienne a la gueule de bois. À cause du coronavirus, il a dû être annulé vendredi à la suite de la décision de la Confédération d’interdire les grands rassemblements. La manifestation s’attend à une douloureuse à six chiffres, sans pouvoir encore la préciser. Pour éviter de sombrer complétement, une campagne de récolte de fonds en ligne sera lancée dès mardi. Pour l’instant, les factures restent sur les bras du Carnaval et d’autres doivent encore arriver comme l'explique Reto Rey, vice-président de la guilde du carnaval de Bienne :