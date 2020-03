Deuxième cas de coronavirus confirmé à Bienne

Un deuxième cas de coronavirus a été confirmé à Bienne. Un jeune homme a été testé positivement dimanche soir tard indique un communiqué du canton de Berne lundi après-midi. Le jeune homme n’a pas séjourné dernièrement dans une zone à risque, mais en tant que camarade de classe et voisin de table au Lycée technique, il a été en contact avec la jeune femme de 21 ans rentrée il y a dix jours de Milan et atteinte par le coronavirus. Il est en quarantaine chez lui depuis samedi déjà et jusqu’au 14 mars, isolé de sa famille. Son état de santé est bon.

La plupart des personnes qui ont été en contact avec le jeune homme l’ont été aussi avec la jeune femme diagnostiquée positive la première et elles ont été averties. Des recherches sont en cours pour déterminer si d’autres contacts étroits ont eu lieu. L’Office du médecin cantonal avertira les personnes concernées.





Par ailleurs, les autorités communales de Bienne appellent la population à suivre attentivement les recommandations de la Confédération et du Canton de Berne. A noter que la campagne d’information « Voici comment nous protéger » de l’Office fédéral de la santé publique est passée aujourd’hui du niveau jaune au niveau rouge./comm-seb