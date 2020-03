Des mesures de quarantaine décrétées aux hôpitaux de Bienne et St-Imier

Le coronavirus sème le trouble dans les hôpitaux de la région. Dans la nuit de mardi à mercredi, deux personnes supplémentaires pourraient avoir été infectées par le coronavirus dans le canton de Berne. L’une vit à Bienne, l’autre dans le canton du Jura et a été admise à l’hôpital de St-Imier. Ces deux personnes ont récemment séjourné dans la région de Mulhouse en France, où elles auraient pu contracter le virus. Au moment de vérifier les contacts des individus concernés, les autorités se concentrent davantage sur le personnel médical et infirmier. Dans cette perspective, quelques professionnels de la santé travaillant dans les hôpitaux de Bienne et St-Imier et à la clinique des Tilleuls à Bienne ont été mis en quarantaine.







Mobilisation des ressources

L’Office du médecin cantonal forme actuellement des personnes supplémentaires à remonter la chaîne des contacts et recherche des médecins bénévoles ou retraités afin de l’épauler. Par ailleurs, le Conseil-exécutif, réuni en séance ce mercredi, a mobilisé avec effet rétroactif l’organe de conduite cantonal. Il l’autorise à ordonner les mesures nécessaires pour combattre le virus et à assurer la mise en œuvre dans le canton de Berne des mesures déjà adoptées par le gouvernement fédéral, ou que celui-ci prendra par la suite. /comm-ygo