Le CHB traite 4 cas de coronavirus et se prépare à l'épidémie

Le Centre hospitalier Bienne (CHB) soigne désormais quatre cas de coronavirus dans ses locaux. Une des patientes d'un âge mûr mais non avancé se trouve par ailleurs dans un état critique. Le CHB a tenu une conférence de presse vendredi matin afin de rassurer et d'expliquer les mesures mises en place afin de lutter contre le virus. Une taskeforce pour les situation particulière gère la situation, elle a délimité des zones d'attente et des parcours séparés au sein de l’hôpital pour les patients suspectés de contamination. Une unité de soins isolée peut accueillir 12 personnes infectées. Près de sept autres chambres seraient également à disposition en cas de besoin. De plus, seuls les patients à risque sont traités au sein du CHB comme l'explique le directeur de l'hôpital Kristian Schneider :