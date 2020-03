Des nuitées en hausse dans le Jura bernois

Les nuitées hôtelières ont pris l’ascenseur l’an dernier dans la région. Jura bernois Tourisme a fait savoir la semaine dernière que la fréquentation avait grimpée de plus de 4 %. Le nombre de nuitées se monte à 46'612 sur 2019. Les mois de février, juin et septembre affichent les plus fortes progressions. Une hausse réjouissante après 4 ans de légère baisse. Les chiffres montrent que plus de 75% des visiteurs proviennent de Suisse. Les nuitées en camping ont elles aussi grimpé de près de 15% et ont atteint la barre des 6000 l’an passé.

Selon le directeur de Jura bernois Tourisme, cette tendance positive s’explique en partie par les efforts faits dans le domaine du marketing pour promouvoir la région. Une promotion qui devient de plus en plus numérique selon Guillaume Davot. Jura bernois Tourisme travaille notamment à obtenir des référencements plus performants sur les sites internet mais fait aussi appel à des influenceurs sur les réseaux sociaux pour augmenter la notoriété de la région.

Cs chiffres réjouissants offrent de belles perspectives pour 2020, année anniversaire du Jura bernois Tourisme. L’association a soufflé cette semaine ses 40 bougies. Elle avait vu le jour le 4 mars 1980 sous l’impulsion de feu Henri Gorgé. /nme