Le Conseil municipal de Bienne débloque plusieurs crédits

L’intendance des bâtiments administratifs et scolaires de Bienne disposera de nouvelles machines. Le Conseil municipal a approuvé un crédit de 80'000 francs dans le but d'acquérir des engins de toutes sortes tels qu’aspirateurs, épandeurs de sel, chariots de nettoyage et souffleurs.

L’exécutif biennois a également débloqué 20'000 francs afin de participer à un projet modèle de l’Office fédéral du développement territorial (RVAJ). L’étude doit montrer quelles mesures d’incitation peuvent unir les employeurs privés et publics de la région afin d’influencer les déplacements professionnels en commun. /comm-jrg