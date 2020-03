L’ingénierie automobile mise à jour par la BFH

Le bachelor en ingénierie automobile à la Haute école spécialisée bernoise fait peau neuve. Les étudiant-e-s de la filière disposeront d’un plan d’études actualisé dès la rentrée de septembre. L’évolution tient compte « de l’évolution rapide de la technique des véhicules, de plus en plus numérisée et mise en réseau avec d’autres systèmes d’information et de contrôle ». Le programme s'adapte en outre au besoin croissant du corps enseignant et des étudiant-e-s « de travailler en équipe et de procéder à des échanges interdisciplinaires ».







Piliers renforcés

Les thèmes forts de la formation seront également approfondis. Les cours en électronique, mécanique, systèmes d’entraînement et gestion de données seront ainsi intensifiés à travers des activités régulières en laboratoire, des semaines blocs et des travaux de projets. Des expériences pratiques compléteront les principes de base, de manière à ce que les étudiant-e-s soient en mesure d’assurer des responsabilités professionnelles dès leur sortie de l’école.







Une formation bilingue… et unique

La nouvelle filière de bachelor en ingénierie automobile et du véhicule de la BFH est unique en Suisse. Elle est proposée comme spécialisation en allemand et en français. La maîtrise de l’une des deux langues suffit pour accéder à la formation, dans la mesure où l'enseignement bilingue permet de renforcer le langage « faible ».

La reprise des cours est agendée au 14 septembre. Les inscriptions se terminent le 31 juillet. Plus d’infos sur le site internet de la BFH. /comm-ygo