Rues fermées la nuit à Bienne pour protéger les batraciens

Bienne pense à ses batraciens. La Ville a indiqué jeudi dans un communiqué que les rues du Midi et Près-du-Bois seront fermées au trafic de transit durant la nuit. La mesure vise à éviter que les batraciens ne se fassent écraser par les véhicules. « La hausse des températures de ces derniers jours a réveillé les batraciens qui se déplacent vers leurs lieux de reproduction », indiquent les autorités. Plusieurs animaux ont été aperçus dans les jardins situés entre la rue de Mâche et la forêt du Längholz. Seuls les riverains sont autorisés à circuler entre 19h et 7h. Cette restriction de trafic est prévue pour une durée de trois semaines. /comm-jrg