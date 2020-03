La Croix-Rouge manque de bénévoles

Le coronavirus provoque des soucis d'organisation au sein de la section Jura bernois de la Croix-Rouge Suisse. Principal problème : les chauffeurs bénévoles ont tous plus de 65 ans et figurent donc sur la liste des personnes particulièrement menacées par le Covid-19. Un appel a été lancé mercredi. La section recherche en toute urgence des bénévoles temporaires pour effectuer des transports urgents et vitaux. Les personnes intéressées doivent impérativement ne pas être âgées de plus de 65 ans et ne pas être à risque selon l’ordonnance de la Confédération. Renseignements complémentaires au 032 489 10 03. /comm-oza