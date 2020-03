Les syndicats demandent aux entreprises de stopper leurs activités non urgentes pour lutter contre la propagation du coronavirus. Par là, ils entendent les productions et les services qui ne sont pas socialement nécessaires et urgents. Un appel a été lancé mercredi au Conseil fédéral.

« Nos vies valent plus que leurs profits ». C’est ainsi que les syndicalistes de Suisse romande justifient leur appel. Selon eux, ce n’est pas suffisant de fermer les commerces et les lieux de vie sociale pour combattre la propagation du virus, si en parallèle des centaines de milliers de salariés doivent travailler les uns aux côtés des autres sur les chantiers, dans des entreprises industrielles, voire même dans des bureaux. Au risque de mettre le pays à l’arrêt d’un point de vue économique.